Хоккей

Ги Буше: игроков «Металлурга» легко уронить, поэтому у них всегда много большинства

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе над «Металлургом» (2:1 Б) и объяснил, почему у магнитогорской команды всегда много большинства.

26 декабря 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Джонсон (Коробкин, Коротков) – 25:21 (5x5)     1:1 Прохоркин (Рашевский) – 41:32 (5x5)     2:1 Прохоркин – 65:00    

«Мы дважды этого противника обыграли в гостях, хотелось повторить этот успех дома. В прошлый раз не удалось этого сделать, несмотря на то что в равных составах мы явно их переигрывали, но у них тогда было много попыток большинства, поэтому инициатива полностью перешла к ним.

В каждой игре у «Металлурга» одно и то же, не только с нами: у них намного больше попыток большинства, чем у соперника. Плюс игроки у них небольших габаритов, маленькие, их легко уронить, клюшки им всё время попадают по лицу, и поэтому «Металлург» получает за матч много попыток большинства. Сегодня мы были готовы к тому, что придётся много играть в меньшинстве, и у нас получилось грамотно действовать в этом плане. Надо отдать должное нашим ребятам, которые выглядели просто здорово. В первом периоде мы немного осторожничали, но по ходу матча набирали ход, и в третьем периоде мы уже были однозначно лучше», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

