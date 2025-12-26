Скидки
«Я их не смотрю». Ги Буше — о своих действиях во время серии буллитов

«Я их не смотрю». Ги Буше — о своих действиях во время серии буллитов
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Металлургом» (2:1 Б) рассказал, что никогда не смотрит на штрафные броски во время серии буллитов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Джонсон (Коробкин, Коротков) – 25:21 (5x5)     1:1 Прохоркин (Рашевский) – 41:32 (5x5)     2:1 Прохоркин – 65:00    

«Штрафные броски я не смотрю, просто не смотрю. Я просто выпускаю ребят на лёд, и будь что будет. Тут самое главное, чтобы сами хоккеисты умели справляться с давлением. Окулов, Прохоркин и Потуральски – это как раз те мастера, которые могут всегда сохранять хладнокровие», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 37 матчей, в которых набрал 53 очка, занимая второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 60 очками после 38 встреч располагается на первой строчке Востока.

Ги Буше: игроков «Металлурга» легко уронить, поэтому у них всегда много большинства
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
