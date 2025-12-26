«Я их не смотрю». Ги Буше — о своих действиях во время серии буллитов

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Металлургом» (2:1 Б) рассказал, что никогда не смотрит на штрафные броски во время серии буллитов.

«Штрафные броски я не смотрю, просто не смотрю. Я просто выпускаю ребят на лёд, и будь что будет. Тут самое главное, чтобы сами хоккеисты умели справляться с давлением. Окулов, Прохоркин и Потуральски – это как раз те мастера, которые могут всегда сохранять хладнокровие», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 37 матчей, в которых набрал 53 очка, занимая второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 60 очками после 38 встреч располагается на первой строчке Востока.