Ги Буше: мы абсолютно не обращаем внимания на Ткачёва или любого другого игрока

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Металлургом» (2:1 Б) заявил, что команда не обращает внимания на бывшего нападающего «ястребов» Владимира Ткачёва, ныне выступающего за магнитогорский клуб.

«Мы абсолютно не обращаем внимания на Владимира Ткачёва или любого другого игрока, потому что мы говорим о противнике в целом, а не о персоналиях. Мы полностью сфокусированы на своих действиях в обороне или атаке, ни разу мы не говорили конкретно о Ткачёве или о ком-либо другом», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

30-летний хоккеист в текущем сезоне провёл 38 матчей, в которых отметился девятью заброшенными шайбами и 38 результативными передачами. Форвард является воспитанником омского «Авангарда».