Ги Буше: мы абсолютно не обращаем внимания на Ткачёва или любого другого игрока

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Металлургом» (2:1 Б) заявил, что команда не обращает внимания на бывшего нападающего «ястребов» Владимира Ткачёва, ныне выступающего за магнитогорский клуб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Джонсон (Коробкин, Коротков) – 25:21 (5x5)     1:1 Прохоркин (Рашевский) – 41:32 (5x5)     2:1 Прохоркин – 65:00    

«Мы абсолютно не обращаем внимания на Владимира Ткачёва или любого другого игрока, потому что мы говорим о противнике в целом, а не о персоналиях. Мы полностью сфокусированы на своих действиях в обороне или атаке, ни разу мы не говорили конкретно о Ткачёве или о ком-либо другом», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

30-летний хоккеист в текущем сезоне провёл 38 матчей, в которых отметился девятью заброшенными шайбами и 38 результативными передачами. Форвард является воспитанником омского «Авангарда».

«Впереди плей-офф». Разин — о низкой результативности Ткачёва в матчах с «Авангардом»
