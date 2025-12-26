Скидки
Прохоркин: если хочешь кубок — нужно обыгрывать лучших. А «Металлург» сейчас лучший в КХЛ

Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин после победы над «Металлургом» (2:1 Б) назвал магнитогорский клуб одним из лучших в Континентальной хоккейной лиге на данный момент.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Джонсон (Коробкин, Коротков) – 25:21 (5x5)     1:1 Прохоркин (Рашевский) – 41:32 (5x5)     2:1 Прохоркин – 65:00    

«Мы ничего особо не меняли перед очередным матчем с «Металлургом». Мы готовимся к ним, как в плей-офф, потому что, если хочешь выиграть Кубок Гагарина – нужно обыгрывать лучших, а они сейчас лучшие в нашей лиге. Активная игра «Металлурга» в начале матча не стала сюрпризом, скорее мы подбирали темп игры, они очень высокий задали, и мы какое-то время не могли поймать», — сказал Прохоркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Новости. Хоккей
