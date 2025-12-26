Прохоркин: на буллиты в «Авангарде» выпускают не рандомных людей. Конечно, есть заготовки

Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин после победы над «Металлургом» (2:1) заявил, что на буллиты в омской команде выпускают не рандомных людей и у всех есть свои заготовки.

«Смолин – отличный вратарь, поэтому ему не удавалось долго забить. Кроме того, игроки «Металлурга» очень много бросков блокируют, тяжело доводить шайбу до вратаря. Мы мало с шайбой играли, больше в давление. Хотя бросили немало, но это далеко не проходная команда. Мой гол? Увидел, что мой партнёр ещё не забежал за игрока, его клюшка была на уровне коньков, поэтому стал убирать под себя, там ничего особо не придумаешь. Конечно, у меня есть заготовки, как бить буллиты, поэтому нас и выпускают, а не рандомных людей», — сказал Прохоркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».