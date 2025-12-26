«Было очень много технического брака». Квартальнов — о поражении минского «Динамо» от СКА

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от СКА (1:4) и заявил, что по движению это была самая худшая игра его команды.

— Очень слабый первый период. Было очень много потерь, технического брака. Начинали бегать за шайбой, не было целостности. На хорошего соперника настраивать команду не нужно. До этого провели пару хороших игр. Чтобы стать большой солидной командой, нам нужно научиться играть на своём состоянии. Где-то подустал, где-то погулял. Нужно попроще было чуть-чуть сыграть. Мы перестали двигаться и совершили очень много ошибок в средней зоне. Давали сопернику от простого заходить в зону, делать много непозволительных вещей.

— Первые три шайбы — следствие ошибок. Из-за чего они произошли?

— Мы бы не доводили до этих вещей. Мы сегодня были не такими, какими хотели видеть команду. Было мало движения. Я иногда скептически отношусь к статистике, но она сегодня показала, что по движению это была наша самая худшая игра. Нужно бегать, — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Динамо».