Главная Хоккей Новости

Главный тренер СКА Ларионов оценил победу над минским «Динамо»

Главный тренер СКА Ларионов оценил победу над минским «Динамо»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о победе над минским «Динамо» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Лайпсик (Гримальди) – 05:49 (5x5)     0:2 Поляков (Гурзанов) – 13:50 (5x5)     0:3 Воробьёв (Галенюк) – 27:58 (5x5)     1:3 Энас (Лимож, Пинчук) – 49:48 (6x4)     1:4 Воробьёв (Плотников) – 59:10 (en)    

– Хочу в начале поздравить болельщиков минского «Динамо» с наступающим Новым годом. Поздравить болельщиков СКА с победой. Поздравить команду, ребят с хорошей игрой. И, опережая события, хочу поздравить с 1000-й игрой моего земляка Дмитрия Квартальнова. У него сегодня 999, да? Отличная игра впереди. Это большой путь тренера – неровный, сложный, интересный, нервный. 1000 матчей в КХЛ – это огромное достижение. Ему здоровья, удачи, благополучия и, конечно, побед.

– Акцентировали ли вы внимание на том, что минское «Динамо» очень хорошо начинает домашние матчи? Старались ли не дать им сыграть с первых минут в зоне атаки?
– Мы, естественно, готовились к этой игре. Понимали, что соперник очень силён дома. Если не ошибаюсь, у них на своём льду 17 побед и три поражения – это солидный результат. Ты понимаешь, почему так происходит: это хорошая команда, но самое важное – это хорошие болельщики, которые поддерживают. Ты не можешь плохо играть при такой аудитории.

Если возвращаться к нашей игре и нашему подходу, было приятно видеть, что ребята сделали те вещи, которые были необходимы: контроль шайбы, умение немного «успокоить» 15-тысячную арену, чтобы не дать этой волне – атаки, голов, ошибок – накрыть нас с самого начала. Чтобы не было нервозности. В этом плане ребята проявили хладнокровие и спокойствие. Наш вратарь сыграл блестяще. Если говорить в целом, игра с нашей стороны была достаточно солидной. Конечно, всегда можно играть лучше, но она была близка к тому стандарту, который мы для себя ставим, — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.

