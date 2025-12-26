Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шанхайские Драконы — Нефтехимик, результат матча 26 декабря 2025 года, счет 3:4 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Нефтехимик» прервал серию из пяти поражений, победив «Шанхайских Драконов» в овертайме
Комментарии

Сегодня, 26 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 4
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Сериков (Шафигуллин, Дергачёв) – 10:46 (5x5)     1:1 Рассказов (Попугаев, Акользин) – 18:08 (5x5)     1:2 Белозёров (Жафяров, Митякин) – 33:12 (5x5)     1:3 Надворный (Криволапов, Федотов) – 34:54 (5x5)     2:3 Лабанк (Калинюк, Саттер) – 48:20 (5x4)     3:3 Кузнецов (Брынцев) – 53:31 (5x5)     3:4 Хоружев (Белозёров) – 62:11 (3x3)    

На 11-й минуте защитник «Нефтехимика» Артём Сериков забил первый гол. На 19-й минуте нападающий «Шанхайских Драконов» Кирилл Рассказов сравнял счёт. На 34-й минуте форвард Андрей Белозёров вывел нижнекамцев вперёд. На 35-й минуте нападающий Матвей Надворный забросил третью шайбу в ворота китайского клуба.

На 49-й минуте форвард Кевин Лабанк сократил отставание хозяев. На 54-й минуте нападающий «Шанхайских Драконов» Владимир Кузнецов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал форвард гостей Никита Хоружев.

В следующем матче китайский клуб примет СКА 30 декабря, а двумя днями ранее «Нефтехимик» дома сыграет с «Торпедо».

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Точилкин: «Нефтехимику» интереснее играть с командами, которые идут выше в таблице
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android