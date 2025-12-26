«Нефтехимик» прервал серию из пяти поражений, победив «Шанхайских Драконов» в овертайме

Сегодня, 26 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3.

На 11-й минуте защитник «Нефтехимика» Артём Сериков забил первый гол. На 19-й минуте нападающий «Шанхайских Драконов» Кирилл Рассказов сравнял счёт. На 34-й минуте форвард Андрей Белозёров вывел нижнекамцев вперёд. На 35-й минуте нападающий Матвей Надворный забросил третью шайбу в ворота китайского клуба.

На 49-й минуте форвард Кевин Лабанк сократил отставание хозяев. На 54-й минуте нападающий «Шанхайских Драконов» Владимир Кузнецов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал форвард гостей Никита Хоружев.

В следующем матче китайский клуб примет СКА 30 декабря, а двумя днями ранее «Нефтехимик» дома сыграет с «Торпедо».