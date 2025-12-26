Скидки
Главный тренер СКА Ларионов высказался о силовом приёме на Пинчуке

Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после матча с минским «Динамо» (4:1) прокомментировал эпизод с силовым приёмом защитника армейцев Маркуса Филлипса на форварде Виталии Пинчуке, который улетел на скамейку СКА и снёс запасного вратаря Егора Заврагина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Лайпсик (Гримальди) – 05:49 (5x5)     0:2 Поляков (Гурзанов) – 13:50 (5x5)     0:3 Воробьёв (Галенюк) – 27:58 (5x5)     1:3 Энас (Лимож, Пинчук) – 49:48 (6x4)     1:4 Воробьёв (Плотников) – 59:10 (en)    

– Пересмотрели момент с силовым приёмом на Виталии Пинчуке. Всё нормально с Егором Заврагиным?
– Буквально за минуту-полторы до этого я сказал Зави [Заврагину]: «Сними маску, это уже не юношеский хоккей, ты должен показывать лицо, чтобы тебя видели». Только сказал – сначала прилетела шайба, затем прилетел игрок. Потом я ему снова говорю: «Сними маску, люди хотят тебя видеть по телевизору». А он отвечает: «Нет, не сниму, меня только что чуть не снесли».

Такие моменты бывают, они украшают игру. Скорее всего, этот эпизод попадёт в хайлайты и сегодня, и завтра, появится на «Матч ТВ» и так далее. Мы не хотели играть чрезмерно жёстко или кого-то обижать – так получилось. Я рад, что игрок продолжил матч, обошлось без травмы. А Зави сказал, что маску больше не снимет – даже на лавке, — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.

Видео
Пинчук вылетел за пределы площадки после хита Филлипса и снёс Заврагина
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
