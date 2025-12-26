Главный тренер СКА Ларионов высказался о силовом приёме на Пинчуке

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после матча с минским «Динамо» (4:1) прокомментировал эпизод с силовым приёмом защитника армейцев Маркуса Филлипса на форварде Виталии Пинчуке, который улетел на скамейку СКА и снёс запасного вратаря Егора Заврагина.

– Пересмотрели момент с силовым приёмом на Виталии Пинчуке. Всё нормально с Егором Заврагиным?

– Буквально за минуту-полторы до этого я сказал Зави [Заврагину]: «Сними маску, это уже не юношеский хоккей, ты должен показывать лицо, чтобы тебя видели». Только сказал – сначала прилетела шайба, затем прилетел игрок. Потом я ему снова говорю: «Сними маску, люди хотят тебя видеть по телевизору». А он отвечает: «Нет, не сниму, меня только что чуть не снесли».

Такие моменты бывают, они украшают игру. Скорее всего, этот эпизод попадёт в хайлайты и сегодня, и завтра, появится на «Матч ТВ» и так далее. Мы не хотели играть чрезмерно жёстко или кого-то обижать – так получилось. Я рад, что игрок продолжил матч, обошлось без травмы. А Зави сказал, что маску больше не снимет – даже на лавке, — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.