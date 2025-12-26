Овечкин вошёл в число претендентов на звание человек года — 2025, по данным опроса россиян

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошёл в список претендентов на звание человек года — 2025 по версии россиян. Результаты опроса опубликованы на сайте Russian Field. Всероссийский телефонный опрос был проведён в период с 10 по 16 декабря, в нём приняли участие 1600 респондентов, которые отвечали на вопрос: «Какого человека вы назвали бы человеком года — 2025?»

Возглавляет данный список президент России Владимир Путин. Его имя назвали 33,3% опрашиваемых. На втором месте идёт президент США Дональд Трамп (4%). Отмечается, что 8,4% россиян назвали человеком года себя или своих близких. Александра Овечкина выбрали 0,3% респондентов. Уточняется, что большая часть опрошенных (35,4%) в целом затруднялись с ответом либо говорили, что не могут назвать никого.