Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин вошёл в число претендентов на звание человек года — 2025, по данным опроса россиян

Овечкин вошёл в число претендентов на звание человек года — 2025, по данным опроса россиян
Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошёл в список претендентов на звание человек года — 2025 по версии россиян. Результаты опроса опубликованы на сайте Russian Field. Всероссийский телефонный опрос был проведён в период с 10 по 16 декабря, в нём приняли участие 1600 респондентов, которые отвечали на вопрос: «Какого человека вы назвали бы человеком года — 2025?»

Возглавляет данный список президент России Владимир Путин. Его имя назвали 33,3% опрашиваемых. На втором месте идёт президент США Дональд Трамп (4%). Отмечается, что 8,4% россиян назвали человеком года себя или своих близких. Александра Овечкина выбрали 0,3% респондентов. Уточняется, что большая часть опрошенных (35,4%) в целом затруднялись с ответом либо говорили, что не могут назвать никого.

Материалы по теме
Кризис затягивается. Овечкин установил личный антирекорд сезона по матчам без очков
Видео
Кризис затягивается. Овечкин установил личный антирекорд сезона по матчам без очков
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android