Терещенко: надеюсь, что российская сборная вернётся на МЧМ на хорошей ноте

Терещенко: надеюсь, что российская сборная вернётся на МЧМ на хорошей ноте
Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко заявил, что будет следить за молодёжным чемпионатом мира по хоккею — 2026, который стартовал сегодня, 26 декабря, в США, и выразил надежду на скорое возвращение российских хоккеистов на турнир.

«Вообще будет очень интересно посмотреть за стартующим молодёжным чемпионатом мира. К сожалению, не все матчи, вероятно, удастся увидеть, но хотелось бы побольше, конечно. Сложно говорить, что будет дальше в контексте нашего участия в турнире. Пока я бы не стал загадывать и что-то предполагать. Безусловно, мы все надеемся, что ребят вернут, это всё-таки молодёжь наша, наше будущее поколение, у которого отняли право играть и показывать свой уровень, представлять родную страну. Так что да, очень рассчитываю и надеюсь на то, что мы не просто вернёмся, но и сделаем это на хорошей ноте», — приводит слова Терещенко «ВсеПроСпорт».

