Российский боец, бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Джефф Монсон заявил, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — лучший спортсмен 2025 года.

«Спортсменом года, на мой взгляд, должен быть Александр Овечкин, который установил рекорд по количеству голов за всю историю НХЛ, обойдя Уэйна Гретцки. А теперь он забросил уже более 900 шайб. Он единственный игрок в истории НХЛ, которому удалось забросить столько шайб. Поэтому я считаю его спортсменом года», — приводит слова Монсона «РИА Новости Спорт».

40-летний Овечкин в апреле этого года побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. На данный момент в активе Александра 911 шайб за карьеру в регулярках.