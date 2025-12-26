Скидки
Швеция U20 – Словакия U20, результат матча 26 декабря 2025 года, счет 3:2, МЧМ 2026

Сборная Швеции одержала победу над Словакией в стартовом матче МЧМ-2026
Комментарии

Сегодня, 26 декабря, в Сент-Поле (США) завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Швеции и Словакии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Гранд Казино Арена», одержали шведские хоккеисты со счётом 3:2.

U20 ЧМ-2026 . Группа A
26 декабря 2025, пятница. 21:00 МСК
Швеция U20
Окончен
3 : 2
Словакия U20
1:0 Фронделль (Фрей, Штенберг) – 29:05 (5x4)     2:0 Эклунд (Фронделль, Берглунд) – 33:16 (5x4)     2:1 Побежал (Мисяк) – 39:55 (5x3)     2:2 Томик (Питка) – 50:55 (5x5)     3:2 Штенберг (Генборг) – 56:03 (5x5)    

На 30-й минуте нападающий сборной Швеции Антон Фронделль забил первый гол. На 34-й минуте форвард Виктор Эклунд удвоил преимущество шведов. На 40-й минуте нападающий Томаш Побежал сократил отставание команды Словакии. На 51-й минуте форвард словацкой сборной Тобиаш Томик сравнял счёт. На 57-й минуте нападающий Ивар Штенберг вывел шведскую команду вперёд, установив окончательный счёт — 3:2.

Групповой турнир пройдёт с 26 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.

Календарь МЧМ-2026
Турнирная таблица МЧМ-2026
