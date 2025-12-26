Сборная Швеции одержала победу над Словакией в стартовом матче МЧМ-2026

Сегодня, 26 декабря, в Сент-Поле (США) завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Швеции и Словакии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Гранд Казино Арена», одержали шведские хоккеисты со счётом 3:2.

На 30-й минуте нападающий сборной Швеции Антон Фронделль забил первый гол. На 34-й минуте форвард Виктор Эклунд удвоил преимущество шведов. На 40-й минуте нападающий Томаш Побежал сократил отставание команды Словакии. На 51-й минуте форвард словацкой сборной Тобиаш Томик сравнял счёт. На 57-й минуте нападающий Ивар Штенберг вывел шведскую команду вперёд, установив окончательный счёт — 3:2.

Групповой турнир пройдёт с 26 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.