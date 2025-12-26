Результаты матчей ВХЛ на 26 декабря 2025 года

Сегодня, 26 декабря, состоялись пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 26 декабря 2025 года:

«Торос» – «Рубин» — 2:0;

«Ижсталь» – «Зауралье» — 2:1;

«Олимпия» – «Омские Крылья» — 1:2;

«Рязань-ВДВ» – «Буран» — 2:1;

АКМ – «Ростов» — 2:1 ОТ.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра», набравшая 62 очка в 38 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 61 очком после 37 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (56 очков в 38 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.