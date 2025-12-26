Результаты матчей МХЛ на 26 декабря 2025 года

Сегодня, 26 декабря, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 26 декабря 2025 года:

«Кузнецкие Медведи» – «Ирбис» — 1:3;

«Омские Ястребы» – «Чайка» — 3:1;

«Мамонты Югры» – «Локо» — 2:3 ОТ;

МХК «Молот» – «Реактор» — 1:3;

«Алмаз» – «Динамо-Шинник» — 1:2;

«СКА-1946» – МХК «Атлант» — 5:3.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 61 очком после 34 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 54 очка после 36 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.