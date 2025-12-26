Гришин высказался о победе «Нефтехимика» над «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу над «Шанхайскими Драконами» (4:3 ОТ).

— Думаю, матч получился таким, как мы и ожидали: достаточно открытым. Обе команды стараются играть в хоккей, не закрываются, поэтому было много моментов, но и ошибок — с обеих сторон. Игра зрелищная, а самое главное — она понравилась болельщикам. Слава богу, нам наконец удалось победить. До этого была серия выездных матчей: три игры подряд — 3:3 в основное время. Сегодня одна из таких игр, где мы всё-таки победили в овертайме.

— Чем вы объясните пятиматчевую «пробуксовку» команды?

— Я бы не назвал это пробуксовкой. Мы очки набирали, команда играла неплохо. Где-то не хватает завершения. При этом все соперники были серьёзные, особенно последние — лидеры конференции. Мы играем в свою игру: где-то получается лучше, где-то хуже. Когда удаётся реализовать моменты — побеждаем, когда нет — пропускаем. Да, пропускаем пока больше, чем забиваем, над этим работаем.

— В третьем периоде вы сознательно перешли на игру вторым номером или соперник поджал?

— Конечно, соперник поджал. Мы предупреждали ребят, что североамериканские команды не сдаются — это у них в крови. Так было и в предыдущем матче в Нижнекамске, и сегодня. Возможно, сказались и физические кондиции: соперник крупный, где-то нас продавили. Хорошо, что в овертайме удалось поймать контратаку.

— Нет ли ощущения, что сегодня «отскочили» от «Шанхая»?

— Почему «отскочили»? Игра была ожидаемой. Мы знали, что соперник будет биться до конца. Они сравняли счёт, но победа осталась за нами, — приводит слова Гришина сайт «Шанхайских Драконов».