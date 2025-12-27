Скидки
Главная Хоккей Новости

Дания U20 – Финляндия U20, результат матча 27 декабря 2025 года, счет 2:6, МЧМ 2026

Сборная Финляндии уверенно обыграла Данию на молодёжном чемпионата мира по хоккею
Комментарии

В ночь с 26 на 27 декабря завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Дании и Финляндии. Игра прошла на льду «3М Арене Мариуччи» (Миннеаполис, штат Миннесота, США) и закончилась победой финнов со счётом 6:2.

U20 ЧМ-2026 . Группа B
26 декабря 2025, пятница. 23:30 МСК
Дания U20
Окончен
2 : 6
Финляндия U20
0:1 Вестеринен (Кухта, Туува) – 01:49 (5x5)     0:2 Кальто (Вестергард, Кивихарью) – 02:19 (5x5)     1:2 Бунгор (Амондсен, Якобсен) – 06:08 (5x5)     1:3 Суванто (Кухта, Болиус) – 10:07 (5x4)     1:4 Койву (Кивихарью, Руохонен) – 24:45 (5x5)     1:5 Саарелайнен (Болиус, Ванханен) – 26:19 (5x4)     1:6 Вестеринен (Кухта, Туува) – 31:21 (5x5)     2:6 Линде (Якобсен, Ларсен) – 42:22 (5x4)    

В составе датской сборной шайбы забросили Уильям Бунгор и Антон Линде.

В составе финской сборной голы записали на свой счёт Роопе Вестеринен (2), Онни Кальто, Оливер Суванто, Аатос Койву, Йоона Саарелайнен.

В следующем матче сборная Дании встретится с Чехией 28 декабря. Национальная команда Финляндии сыграет со сборной Латвии 29 декабря.

Групповой турнир пройдёт с 26 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.

Календарь МЧМ-2026
Турнирная таблица МЧМ-2026
