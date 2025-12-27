Сборная Финляндии уверенно обыграла Данию на молодёжном чемпионата мира по хоккею

В ночь с 26 на 27 декабря завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Дании и Финляндии. Игра прошла на льду «3М Арене Мариуччи» (Миннеаполис, штат Миннесота, США) и закончилась победой финнов со счётом 6:2.

В составе датской сборной шайбы забросили Уильям Бунгор и Антон Линде.

В составе финской сборной голы записали на свой счёт Роопе Вестеринен (2), Онни Кальто, Оливер Суванто, Аатос Койву, Йоона Саарелайнен.

В следующем матче сборная Дании встретится с Чехией 28 декабря. Национальная команда Финляндии сыграет со сборной Латвии 29 декабря.

Групповой турнир пройдёт с 26 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.