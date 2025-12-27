Сборная США с победы стартовала на молодёжном ЧМ, уверенно одолев Германию

В ночь с 26 на 27 декабря завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Германии и США. Игра прошла на льду «Гранд Казино Арена» (Сент-Пол, штат Миннесота, США) и закончилась победой американцев со счётом 6:3.

В составе победителей голами отличились Макс Планте, Чейз Рид, Уильям Хоркофф, Уилл Зеллерс (2+1) и Коул Айзерман. У немцев шайбы забросили Фабио Козе, Симон Зайдль и Ленни Бос.

В следующем матче сборная Германии встретится со Словакией сегодня, 27 декабря. Национальная команда США сыграет со сборной Швейцарии 28 декабря.

Групповой турнир пройдёт с 26 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.

Материалы по теме Сборная Финляндии уверенно обыграла Данию на молодёжном чемпионата мира по хоккею

Последняя игра России на ЧМ по хоккею: