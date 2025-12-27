Скидки
Германия U20 — США U20, результат матча 27 декабря 2025, счёт 3:6, молодёжный чемпионат мира — 2025

Сборная США с победы стартовала на молодёжном ЧМ, уверенно одолев Германию
В ночь с 26 на 27 декабря завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Германии и США. Игра прошла на льду «Гранд Казино Арена» (Сент-Пол, штат Миннесота, США) и закончилась победой американцев со счётом 6:3.

U20 ЧМ-2026 . Группа A
27 декабря 2025, суббота. 02:00 МСК
Германия U20
Окончен
3 : 6
США U20
0:1 Планте (Стига, Клебер) – 05:34 (5x5)     0:2 Рид (Зеллерс, Макморроу) – 10:53 (5x5)     0:3 Хоркофф (Цимер, Хэгенс) – 15:55 (5x5)     1:3 Козе (Хендель, Шварц) – 17:39 (5x5)     2:3 Зайдль (Вильхофт) – 25:46 (5x5)     2:4 Зеллерс (Хатсон, Спелласи) – 30:31 (5x5)     3:4 Бос (Вильхофт, Крецшмар) – 31:27 (5x5)     3:5 Зеллерс (Спелласи) – 34:58 (5x5)     3:6 Айзерман (Хатсон) – 38:07 (5x5)    

В составе победителей голами отличились Макс Планте, Чейз Рид, Уильям Хоркофф, Уилл Зеллерс (2+1) и Коул Айзерман. У немцев шайбы забросили Фабио Козе, Симон Зайдль и Ленни Бос.

В следующем матче сборная Германии встретится со Словакией сегодня, 27 декабря. Национальная команда США сыграет со сборной Швейцарии 28 декабря.

Групповой турнир пройдёт с 26 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.

Календарь МЧМ-2026
Турнирная таблица МЧМ-2026
