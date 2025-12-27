Скидки
НХЛ опубликовала рейтинг лучших снайперов НХЛ 2025 года. Ни один россиянин не вошёл в топ

Комментарии

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала пост с лучшими снайперами 2025 года на данный момент.

Фото: НХЛ в соцсети X

Первую строчку в данном рейтинге занял канадский нападающий «Бостон Брюинз» Морган Гики, отметившийся 50 голами. На втором месте идёт американский форвард «Даллас Старз» Джейсон Робертсон (49). На третьем месте расположился лидер «Колорадо Эвеланш» канадец Натан Маккиннон — 48 заброшенных шайб.

Далее идёт немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (45). Пятую строчку разделили четыре игрока: Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»), Алекс Дебринкэт («Детройт Ред Уингз»), Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз») и Уайатт Джонстон («Даллас Старз») — 44. На девятой строчке звёздный канадец Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» (43). Замкнул десятку нападающий «Каролины Харрикейнз» Сет Джарвис (42).

