Канада обыграла Чехию на молодёжном ЧМ в матче с 12 шайбами

В ночь с 26 на 27 декабря завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Чехии и Канады. Игра прошла на льду «3М Арена Мариуччи» (Сент-Пол, штат Миннесота, США) и закончилась победой канадцев со счётом 7:5.

U20 ЧМ-2026 . Группа B
27 декабря 2025, суббота. 04:30 МСК
Чехия U20
Окончен
5 : 7
Канада U20
0:1 Мартин (Маккенна, Хейдж) – 13:53 (5x5)     1:1 Полетин (Бенак, Пшеничка) – 17:01 (5x5)     1:2 Хейдж (Мартин, Дэнфорд) – 17:38 (5x5)    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэди Мартин, Майкл Хейдж, Зэйн Парех (дубль), Тидж Игинла, Итан Маккензи и Портер Мартон.

У чехов сегодня забивали Томаш Полетин (дубль), Войцех Чихар, Петр Сикора, а также Томаш Галвас.

В следующем матче чехи сыграют со сборной Дании, а канадская сборная проведёт матч с Латвией. Обе встречи пройдут в ночь с 27 на 28 декабря.

Таблица МЧМ-2026
Календарь МЧМ-2026
