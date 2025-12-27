Канада обыграла Чехию на молодёжном ЧМ в матче с 12 шайбами

В ночь с 26 на 27 декабря завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Чехии и Канады. Игра прошла на льду «3М Арена Мариуччи» (Сент-Пол, штат Миннесота, США) и закончилась победой канадцев со счётом 7:5.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэди Мартин, Майкл Хейдж, Зэйн Парех (дубль), Тидж Игинла, Итан Маккензи и Портер Мартон.

У чехов сегодня забивали Томаш Полетин (дубль), Войцех Чихар, Петр Сикора, а также Томаш Галвас.

В следующем матче чехи сыграют со сборной Дании, а канадская сборная проведёт матч с Латвией. Обе встречи пройдут в ночь с 27 на 28 декабря.