Результаты матчей молодёжного ЧМ на 27 декабря 2025 года

В ночь с 26 на 27 декабря мск состоялись четыре матча молодёжного чемпионата мира — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ с 26 на 27 декабря 2025 года:

Сборная Швеция U20 — Сборная Словакия U20 — 3:2;

Сборная Дания U20 — Сборная Финляндия U20 — 2:6;

Сборная Германия U20 — Сборная США U20 — 3:6;

Сборная Чехия U20 — Сборная Канада U20 — 5:7.

Групповой турнир проходит с 26 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.