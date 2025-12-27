Владимир Плющев: Разину нужно немного корректнее давать интервью

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об игре «Металлурга» под руководством главного тренера Андрея Разина.

«Металлург» в регулярке идёт очень уверенно. Они показывают очень добротный хоккей. Игра с «Трактором» — одна из лучших в этом сезоне, если не лучшая. Там был хоккей, а не беготня. Новый контракт — логичное решение. Тренер должен чувствовать спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Он и клуб получают эту уверенность во всех последующих делах.

Разину надо только немного корректнее давать интервью. Главный тренер не может на всю страну высказываться негативно в каких-то моментах. А так думаю, у «Металлурга» одни из самых высоких шансов на Кубок Гагарина. Однако плей-офф есть плей-офф. Там может произойти всё, что угодно. Но пока эта команда, которая является явным претендентом на Кубок Гагарина», — заявил Плющев.