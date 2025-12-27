Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владимир Плющев: Разину нужно немного корректнее давать интервью

Владимир Плющев: Разину нужно немного корректнее давать интервью
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об игре «Металлурга» под руководством главного тренера Андрея Разина.

«Металлург» в регулярке идёт очень уверенно. Они показывают очень добротный хоккей. Игра с «Трактором» — одна из лучших в этом сезоне, если не лучшая. Там был хоккей, а не беготня. Новый контракт — логичное решение. Тренер должен чувствовать спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Он и клуб получают эту уверенность во всех последующих делах.

Разину надо только немного корректнее давать интервью. Главный тренер не может на всю страну высказываться негативно в каких-то моментах. А так думаю, у «Металлурга» одни из самых высоких шансов на Кубок Гагарина. Однако плей-офф есть плей-офф. Там может произойти всё, что угодно. Но пока эта команда, которая является явным претендентом на Кубок Гагарина», — заявил Плющев.

Материалы по теме
«Авангард» снова обыграл лидера КХЛ! У «Металлурга» появился неудобный соперник?
Видео
«Авангард» снова обыграл лидера КХЛ! У «Металлурга» появился неудобный соперник?
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android