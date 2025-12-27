Александр Овечкин: Фёдоров — один из лучших хоккеистов, с которым я играл

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своём отношении к трёхкратному обладателю Кубка Стэнли Сергею Фёдорову.

«Когда я был маленьким, слышал о «Детройте», о Фёдорове, Ларионове, Козлове, Фетисове, Константинове… И, конечно, после такого ты хочешь стать хоккеистом. Тогда у нас было не так много видео того, как они играли. Сейчас есть газеты, которые пишут о «Русской пятёрке». Мне посчастливилось встретиться и поиграть с Фёдоровым. Он был потрясающим товарищем по команде и одним из лучших хоккеистов, с которым я играл.

У нас с ним хорошие отношения. Он помог мне совершенствовать свою игру, я рос как личность. Очевидно, Фёдоров был лидером на льду», — приводит слова Овечкина журналистка Даниэлла Брюс на своей странице в социальной сети X.