Турнирные таблицы после первого игрового дня МЧМ по хоккею

В ночь с 26 на 27 декабря мск состоялись четыре матча молодёжного чемпионата мира — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с положением в турнирных таблицах групп А и В турнира.

Первые места в группе А занимают национальные команды США и Швеции, набравшие по три очка. Последние два места занимают команды Словакии и Германии.

В группе В первые две строчки занимают сборные Финляндии и Канады, у которых в активе по три очка. Замыкают таблицу сборные Чехии и Дании.

Групповой турнир проходит с 26 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.