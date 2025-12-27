Скидки
Расписание матчей КХЛ на 27 декабря 2025 года

Расписание матчей КХЛ на 27 декабря 2025 года
Сегодня, 27 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 27 декабря 2025 года (время московское):

14:30. «Барыс» – «Амур»;
17:00. «Ак Барс» – «Трактор».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 54 очками после 41 матча возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 60 очков после 38 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

