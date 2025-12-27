Расписание матчей КХЛ на 27 декабря 2025 года

Сегодня, 27 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 27 декабря 2025 года (время московское):

14:30. «Барыс» – «Амур»;

17:00. «Ак Барс» – «Трактор».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 54 очками после 41 матча возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 60 очков после 38 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.