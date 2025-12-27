Скидки
Фёдоров пригласил Овечкина на церемонию выведения из обращения своего номера в «Детройте»

Фёдоров пригласил Овечкина на церемонию выведения из обращения своего номера в «Детройте»
Комментарии

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» Сергей Фёдоров лично пригласил российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на церемонию выведения из обращения своего 91-го номера. Об этом сообщила журналистка Даниэлла Брюс на своей странице в соцсети X.

«Трудно поверить, что когда-либо существовал хоккеист, который заставлял Александра Овечкина нервничать из-за того, что тот задавал ему вопросы или подходил к нему. На самом деле, Сергей лично пригласил Овечкина на церемонию выведения своего номера в «Детройте», — заявила Брюс.

Церемония пройдёт в ночь на 13 января 2026 года перед домашним матчем «Детройта» с «Каролиной Харрикейнз». Фёдоров и Овечкин выступали за «Вашингтон» в сезоне-2008/2009. В составе сборной России они вместе выиграли чемпионат мира 2008 года и серебро мирового первенства 2010 года.

Александр Овечкин: Фёдоров — один из лучших хоккеистов, с которым я играл
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
