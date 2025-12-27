Сегодня, 27 декабря, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 27 декабря 2025 года (время московское):

11:00. «Магнитка» – «Звезда»;

11:00. «Южный Урал» – «Химик»;

13:00. «Барс» – «Металлург» Нк;

16:00. ЦСК ВВС – «Динамо-Алтай».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра», набравшая 62 очка в 38 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 61 очком после 37 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (56 очков в 38 матчах).



В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.