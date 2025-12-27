Расписание матчей МХЛ на 27 декабря 2025 года

Сегодня, 27 декабря, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 27 декабря 2025 года (время московское):

09:00. «Сахалинские Акулы» – ХК «Капитан»;

11:00. «Стальные Лисы» – «Белые Медведи»;

11:00. «Тюменский Легион» – «Локо-76»;

13:00. «Красноярские Рыси» – «Снежные Барсы»;

13:00. МХК «Спартак MAX» – МХК «Динамо» М;

17:00. «АКМ Новомосковск» – «Ладья».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 61 очком после 34 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 54 очка после 36 матчей.