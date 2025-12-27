Расписание матчей МЧМ-2026 на 27 декабря

27 и в ночь на 28 декабря, в Сент-Поле, США, продолжится молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2026. Всего за игровой день пройдут четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МЧМ-2026 на 27 и 28 декабря (время московское):

22:00. Словакия U20 – Германия U20;

00:30. Латвия U20 – Канада U20;

02:00. США U20 – Швейцария U20;

04:30. Дания U20 – Чехия U20.

Групповой турнир пройдёт с 26 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.