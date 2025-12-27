Скидки
Ак Барс — Трактор: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

«Ак Барс» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Сегодня, 27 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Казани состоится встреча между между местным «Ак Барсом» и челябинским «Трактором». Матч на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет вторая игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. Ранее победу одержал «Ак Барс» со счётом 5:3. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги казанский клуб сыграл 39 матчей, в которых набрал 52 очка, и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 39 очками после 39 встреч находится на шестой строчке Востока.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
