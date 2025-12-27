Игорь Ларионов: ДНК СКА – это хоккей, который не оставляет болельщиков равнодушными

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над минским «Динамо» (4:1) рассказал об игре, которую хочет видеть в исполнении хоккеистов армейского клуба.

– Сегодняшняя игра – это близко к тому стандарту, который вы хотите видеть? Это идеал?

– Идеал – это очень сильное слово. Это то, к чему ты всегда стремишься, но редко достигаешь полностью. Бывают не целые матчи, а отдельные отрезки, когда видишь, что игра близка к тем рисунку и эстетике, которые ты хочешь видеть как тренер и как бывший спортсмен. И при этом понимаешь, что это хоккей, который нравится зрителям. Для нашей команды это важно, когда ты приезжаешь играть против лидера – давайте будем откровенны, минское «Динамо» сейчас на ходу, играет здорово, находится вверху турнирной таблицы и опережает нас по очкам. Перед матчем мы задали команде простой вопрос: «Находимся ли мы там, где хотим?» Потому что ДНК СКА – это хоккей, который не оставляет болельщиков равнодушными. Это хоккей стабильный, правильный, эмоциональный. Именно это мы хотим видеть в каждом матче. И в таких играх с сильным соперником всегда проявляются либо слабые, либо сильные стороны команды и каждого игрока, — цитирует Ларионова сайт СКА.