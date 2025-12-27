Скидки
Игорь Ларионов: ДНК СКА – это хоккей, который не оставляет болельщиков равнодушными

Игорь Ларионов: ДНК СКА – это хоккей, который не оставляет болельщиков равнодушными
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над минским «Динамо» (4:1) рассказал об игре, которую хочет видеть в исполнении хоккеистов армейского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Лайпсик (Гримальди) – 05:49 (5x5)     0:2 Поляков (Гурзанов) – 13:50 (5x5)     0:3 Воробьёв (Галенюк) – 27:58 (5x5)     1:3 Энас (Лимож, Пинчук) – 49:48 (6x4)     1:4 Воробьёв (Плотников) – 59:10 (en)    

– Сегодняшняя игра – это близко к тому стандарту, который вы хотите видеть? Это идеал?
– Идеал – это очень сильное слово. Это то, к чему ты всегда стремишься, но редко достигаешь полностью. Бывают не целые матчи, а отдельные отрезки, когда видишь, что игра близка к тем рисунку и эстетике, которые ты хочешь видеть как тренер и как бывший спортсмен. И при этом понимаешь, что это хоккей, который нравится зрителям. Для нашей команды это важно, когда ты приезжаешь играть против лидера – давайте будем откровенны, минское «Динамо» сейчас на ходу, играет здорово, находится вверху турнирной таблицы и опережает нас по очкам. Перед матчем мы задали команде простой вопрос: «Находимся ли мы там, где хотим?» Потому что ДНК СКА – это хоккей, который не оставляет болельщиков равнодушными. Это хоккей стабильный, правильный, эмоциональный. Именно это мы хотим видеть в каждом матче. И в таких играх с сильным соперником всегда проявляются либо слабые, либо сильные стороны команды и каждого игрока, — цитирует Ларионова сайт СКА.

