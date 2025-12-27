Скидки
Терещенко: я многое почерпнул в процессе работы с Хартли, очень крутой специалист

Терещенко: я многое почерпнул в процессе работы с Хартли, очень крутой специалист
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о совместной работе с тренером Бобом Хартли.

«Я многое почерпнул в процессе работы с Бобом Хартли, хоть это был не очень долгий период. Он очень крутой специалист, результаты «Локомотива» с начала сезона только подтверждают это», — приводит слова Терещенко LiveResult.

65-летний Боб Хартли возглавляет ярославский «Локомотив» с лета 2025 года. Под его руководством команда в нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги после 41 игры занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее Терещенко оценил перспективы московского «Динамо» в нынешнем сезоне.

