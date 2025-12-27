Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сушинский: «Металлург» обезопасил себя, дав Разину новый контракт, добра от добра не ищут

Сушинский: «Металлург» обезопасил себя, дав Разину новый контракт, добра от добра не ищут
Комментарии

Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский оценил продление контракта «Металлурга» с главным тренером Андреем Разиным. Новое соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2027/2028.

«Думаю, у этого решения совокупность факторов. Во-первых, результаты команды. Во-вторых, на рынке не только «Металлург», а проблемы с качественными специалистами есть. Так что руководство клуба себя обезопасило, добра от добра не ищут.

Можно ли назвать «Металлург» главным фаворитом Кубка Гагарина? Конечно. Команда показывает хорошие результаты, идёт на первом месте. При этом демонстрирует качественный хоккей и нацеленность на ворота», — приводит слова Сушинского «Советский спорт».

Материалы по теме
Владимир Плющев: Разину нужно немного корректнее давать интервью
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android