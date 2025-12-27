Сушинский: «Металлург» обезопасил себя, дав Разину новый контракт, добра от добра не ищут

Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский оценил продление контракта «Металлурга» с главным тренером Андреем Разиным. Новое соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2027/2028.

«Думаю, у этого решения совокупность факторов. Во-первых, результаты команды. Во-вторых, на рынке не только «Металлург», а проблемы с качественными специалистами есть. Так что руководство клуба себя обезопасило, добра от добра не ищут.

Можно ли назвать «Металлург» главным фаворитом Кубка Гагарина? Конечно. Команда показывает хорошие результаты, идёт на первом месте. При этом демонстрирует качественный хоккей и нацеленность на ворота», — приводит слова Сушинского «Советский спорт».