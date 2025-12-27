Скидки
Главная Хоккей Новости

Павел Шэн: наше неучастие в молодёжном чемпионате мира — это очень-очень плохо

Комментарии

Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2019 года, нападающий «Адмирала» Павел Шэн высказался о неучастии сборной России на МЧМ из за отстранения со стороны Международной федерации хоккея.

«Наше неучастие в молодёжном чемпионате мира — это очень-очень плохо для молодых игроков, потому что сыграть на таком турнире очень важно и почётно. Для нас это потеря, даже у меня младший брат по возрасту подходит, и очень обидно, что нет никаких международных турниров, чтобы посмотреть, какой уровень у нас в сравнении с другими сборными. На молодёжном чемпионате мира за игроками всегда смотрят много скаутов, к ним есть внимание. Если они выступают на таких турнирах, в первой команде стараются доверять, поэтому очень важно в молодом возрасте играть за молодёжную сборную», — цитирует Шэна ТАСС.

Новости. Хоккей
Все новости

