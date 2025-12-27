Скидки
Главная Хоккей Новости

Инсайдер НХЛ: «Коламбус» может обменять Чинахова в «Сан-Хосе»

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн в статье на сайте The Athletic заявил, что «Коламбус Блю Джекетс» может обменять российского форварда Егора Чинахова в «Сан-Хосе Шаркс».

«Чинахов просил об обмене ещё перед началом сезона, однако его просьба так и не получила развития. Теперь, после приобретения Мэйсона Марчмента, роль Чинахова в составе «Коламбуса» снова стала нестабильной. Учитывая возраст Егора, он идеально вписывается в молодую команду «Сан-Хосе». И он – тот самый перспективный игрок, который может превратиться в ценного хоккеиста», — написал Лебрюн.

В текущем сезоне НХЛ россиянин провёл за «Коламбус» 29 игр, набрав 6 (3+3) очков.

