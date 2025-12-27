Защитник «Шанхая» Сомерби: СКА находится ниже, чем обычно, но это будет дерби

Защитник «Шанхайских Драконов» Дойл Сомерби высказался о поражении от нижнекамского «Нефтехимика» (3:4 ОТ) и поделился ожиданиями от игры со СКА 30 декабря.

«К сожалению, мы играем не так, как в начале сезона, пропускаем лёгкие голы после своих же ошибок в обороне. Мы пропустили первыми, но смогли отыграться ещё в первом периоде. Дальше из-за ошибок и большого количества удалений пропустили голы. В третьем периоде сыграли в свой хоккей, но пропустили обидную шайбу в овертайме. Могли выиграть, но не получилось.

Когда оказываешься в такой ситуации, как мы, находясь вне зоны плей-офф, очень трудно выбираться из неё. В заключительном матче года нам надо собраться с силами и воспринять его как самый важный. У нас будет несколько дней, чтобы хорошенько подготовиться к матчу со СКА. Это отличная команда, которая дважды нас обыграла в этом сезоне. Они сейчас находятся ниже, чем обычно, но это будет дерби. Нам нужно быть готовыми», — цитирует Сомерби Metaratings.