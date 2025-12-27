Скидки
Защитник «Шанхая» Сомерби: СКА находится ниже, чем обычно, но это будет дерби

Защитник «Шанхайских Драконов» Дойл Сомерби высказался о поражении от нижнекамского «Нефтехимика» (3:4 ОТ) и поделился ожиданиями от игры со СКА 30 декабря.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 4
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Сериков (Шафигуллин, Дергачёв) – 10:46 (5x5)     1:1 Рассказов (Попугаев, Акользин) – 18:08 (5x5)     1:2 Белозёров (Жафяров, Митякин) – 33:12 (5x5)     1:3 Надворный (Криволапов, Федотов) – 34:54 (5x5)     2:3 Лабанк (Калинюк, Саттер) – 48:20 (5x4)     3:3 Кузнецов (Брынцев) – 53:31 (5x5)     3:4 Хоружев (Белозёров) – 62:11 (3x3)    

«К сожалению, мы играем не так, как в начале сезона, пропускаем лёгкие голы после своих же ошибок в обороне. Мы пропустили первыми, но смогли отыграться ещё в первом периоде. Дальше из-за ошибок и большого количества удалений пропустили голы. В третьем периоде сыграли в свой хоккей, но пропустили обидную шайбу в овертайме. Могли выиграть, но не получилось.

Когда оказываешься в такой ситуации, как мы, находясь вне зоны плей-офф, очень трудно выбираться из неё. В заключительном матче года нам надо собраться с силами и воспринять его как самый важный. У нас будет несколько дней, чтобы хорошенько подготовиться к матчу со СКА. Это отличная команда, которая дважды нас обыграла в этом сезоне. Они сейчас находятся ниже, чем обычно, но это будет дерби. Нам нужно быть готовыми», — цитирует Сомерби Metaratings.

