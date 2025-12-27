Олимпийский чемпион Мышкин ответил на вопрос о слабых местах «Металлурга»

Олимпийский чемпион, легендарный голкипер сборной СССР Владимир Мышкин ответил на вопрос, есть ли слабые места у лидера нынешнего сезона КХЛ «Металлурга».

— Видите ли вы слабые места у Магнитогорска?

— В обороне иногда возникает пожар. На фоне того, что во вратарской линии идёт конкуренция двух молодых голкиперов – Набокова и Смолина. Тот же Набоков – очень интересный вратарь, в первом сезоне в КХЛ он выстрелил, но пока не стабилизировал свою игру на высоком уровне. В его игре есть отличные моменты, но иногда возникают и не очень хорошие вещи. Он способен играть сильнее, талант есть, — приводит слова Мышкина Russia-Hockey.