СКА первым в КХЛ одержал 700 побед в регулярных чемпионатах

СКА первым в КХЛ одержал 700 побед в регулярных чемпионатах
Победа над минским «Динамо» стала для СКА юбилейной, сообщает пресс-служба команды с берегов Невы. Армейцы одержали 700-ю победу в регулярных чемпионатах КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Лайпсик (Гримальди) – 05:49 (5x5)     0:2 Поляков (Гурзанов) – 13:50 (5x5)     0:3 Воробьёв (Галенюк) – 27:58 (5x5)     1:3 Энас (Лимож, Пинчук) – 49:48 (6x4)     1:4 Воробьёв (Плотников) – 59:10 (en)    

Отмечается, что на это СКА потребовалось 1035 игр. 369 выигрышей приходятся на домашние встречи, 331 – на гостевые. Петербуржцы первыми в лиге достигли данной отметки, за ними располагаются московское «Динамо» (639 побед в 1037 матчах), «Металлург» (645 в 1036), «Ак Барс» (648 в 1037) и ЦСКА (657 в 1037).

26 декабря, в Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали гости со счётом 4:1.

