СКА первым в КХЛ одержал 700 побед в регулярных чемпионатах

Победа над минским «Динамо» стала для СКА юбилейной, сообщает пресс-служба команды с берегов Невы. Армейцы одержали 700-ю победу в регулярных чемпионатах КХЛ.

Отмечается, что на это СКА потребовалось 1035 игр. 369 выигрышей приходятся на домашние встречи, 331 – на гостевые. Петербуржцы первыми в лиге достигли данной отметки, за ними располагаются московское «Динамо» (639 побед в 1037 матчах), «Металлург» (645 в 1036), «Ак Барс» (648 в 1037) и ЦСКА (657 в 1037).

26 декабря, в Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали гости со счётом 4:1.