Канадцы провоцировали чехов перед началом очного матча на МЧМ

Перед началом матча молодёжного чемпионата мира — 2026 между сборными Чехии и Канады хоккеисты североамериканской команды провоцировали своих соперников.

Согласно хоккейным традициям, команды разминаются строго на своей половине площадки и не заезжают за красную линию. Но канадцы пересекли территорию чехов и показательно задевали соперников клюшками.

«Их празднования были чрезмерными. Они праздновали так, будто выиграли чемпионат мира», — высказался о поведении канадских хоккеистов форвард сборной Чехии Вацлав Нестрашил.

В ночь с 26 на 27 декабря завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Чехии и Канады. Игра прошла на льду «3М Арена Мариуччи» (Сент-Пол, штат Миннесота, США) и закончилась победой канадцев со счётом 7:5.

U20 ЧМ-2026 . Группа B
27 декабря 2025, суббота. 04:30 МСК
Чехия U20
Окончен
5 : 7
Канада U20
0:1 Мартин (Маккенна, Хейдж) – 13:53 (5x5)     1:1 Полетин (Бенак, Пшеничка) – 17:01 (5x5)     1:2 Хейдж (Мартин, Дэнфорд) – 17:38 (5x5)     2:2 Чихар (Бенак, Ман) – 24:02 (5x5)     3:2 Сикора (Чихар, Нестрашил) – 32:13 (5x5)     3:3 Парех (Рид, Денуайе) – 37:02 (5x5)     3:4 Парех (Маккенна, Решни) – 43:49 (5x4)     4:4 Полетин (Сикора, Галвас) – 45:21 (5x5)     4:5 Игинла (Миса, Маккензи) – 46:32 (5x5)     4:6 Маккензи (Хейдж) – 49:12 (5x5)     5:6 Галвас (Нестрашил, Чихар) – 55:26 (5x5)     5:7 Мартон (Бодуан, Маккензи) – 59:00 (en)    
