Канадцы провоцировали чехов перед началом очного матча на МЧМ

Перед началом матча молодёжного чемпионата мира — 2026 между сборными Чехии и Канады хоккеисты североамериканской команды провоцировали своих соперников.
Согласно хоккейным традициям, команды разминаются строго на своей половине площадки и не заезжают за красную линию. Но канадцы пересекли территорию чехов и показательно задевали соперников клюшками.
«Их празднования были чрезмерными. Они праздновали так, будто выиграли чемпионат мира», — высказался о поведении канадских хоккеистов форвард сборной Чехии Вацлав Нестрашил.
В ночь с 26 на 27 декабря завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Чехии и Канады. Игра прошла на льду «3М Арена Мариуччи» (Сент-Пол, штат Миннесота, США) и закончилась победой канадцев со счётом 7:5.
- 27 декабря 2025
