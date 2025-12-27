Канадцы провоцировали чехов перед началом очного матча на МЧМ

Перед началом матча молодёжного чемпионата мира — 2026 между сборными Чехии и Канады хоккеисты североамериканской команды провоцировали своих соперников.

Согласно хоккейным традициям, команды разминаются строго на своей половине площадки и не заезжают за красную линию. Но канадцы пересекли территорию чехов и показательно задевали соперников клюшками.

«Их празднования были чрезмерными. Они праздновали так, будто выиграли чемпионат мира», — высказался о поведении канадских хоккеистов форвард сборной Чехии Вацлав Нестрашил.

В ночь с 26 на 27 декабря завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Чехии и Канады. Игра прошла на льду «3М Арена Мариуччи» (Сент-Пол, штат Миннесота, США) и закончилась победой канадцев со счётом 7:5.