Нападающий «Шанхая» Лабанк: арбитры стараются найти повод, чтобы нас наказать

Нападающий «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк высказался о частых удалениях хоккеистов китайского клуба.

— «Шанхай» продолжает регулярно получать удаления. Почему ситуация не стабилизируется?

— Сложно сказать. Думаю, что судьи очень пристально следят за нашей силовой игрой. Мы играем жёстко, так что арбитры всегда стараются найти повод, чтобы нас наказать. Часто мы играем на грани, необходимо найти золотую середину, чтобы сдерживать соперника в рамках правил.

— Как думаете, в чём главная причина череды неудач «Шанхая»? Многие говорят, что проблемой стало отсутствие полноценной предсезонки.

— Думаю, мы ещё покажем себя во второй части чемпионата. Дело не в генеральном менеджере или тренерском штабе — все проблемы создают игроки. Это мы выходим на лёд и выполняем установки. Нужно уделять больше внимания обороне и играть более самоотверженно. Нельзя пропускать выходы один на один и подставлять нашего вратаря — это точно не секрет успеха. Мы должны нести ответственность друг за друга, — цитирует Лабанка Metaratings.