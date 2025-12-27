«Как можно сказать, что он докатывает?!» Терещенко — о критике в адрес Овечкина

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко отреагировал на критику в адрес российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина со стороны болельщиков в связи с его девятиматчевой серии без голов.

«Мне даже отвечать не хочется. Мы все спортсмены, всегда хотим забивать и выигрывать. Как можно сказать, что он докатывает, чтобы травму не получить?! Он за это получает зарплату, о чём можно говорить? «Вашингтон» сам играет не очень, мягко говоря. В целом, ну не забивает, сейчас начнёт забивать, что скажете?» — приводит слова Терещенко Vprognoze.

В текущем сезоне Овечкин сыграл 37 матчей, в которых набрал 31 (14+17) очко.