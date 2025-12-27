Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Как можно сказать, что он докатывает?!» Терещенко — о критике в адрес Овечкина

«Как можно сказать, что он докатывает?!» Терещенко — о критике в адрес Овечкина
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко отреагировал на критику в адрес российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина со стороны болельщиков в связи с его девятиматчевой серии без голов.

«Мне даже отвечать не хочется. Мы все спортсмены, всегда хотим забивать и выигрывать. Как можно сказать, что он докатывает, чтобы травму не получить?! Он за это получает зарплату, о чём можно говорить? «Вашингтон» сам играет не очень, мягко говоря. В целом, ну не забивает, сейчас начнёт забивать, что скажете?» — приводит слова Терещенко Vprognoze.

В текущем сезоне Овечкин сыграл 37 матчей, в которых набрал 31 (14+17) очко.

Материалы по теме
Фёдоров пригласил Овечкина на церемонию выведения из обращения своего номера в «Детройте»
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android