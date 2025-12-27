Скидки
Олимпийский чемпион Мышкин: «Металлург» — островок стабильности в КХЛ

Комментарии

Олимпийский чемпион, легендарный голкипер сборной СССР Владимир Мышкин оценил новое соглашение Андрея Разина с «Металлургом».

– Новость вчерашнего дня – «Металлург» на два года продлил контракт со своим главным тренером Андреем Разиным. Удивлены?
– Тренерские вопросы стараюсь в прессе не задевать, эта профессия очень сложная, каждый стремится её обсудить и даже покритиковать. И все видят, какое жёсткое отношение к тренерам в этом сезоне.

Но мне очень нравится «Металлург» в этом сезоне. По игре и по организации «Металлург» – это островок стабильности в нашей лиге. Весь чемпионат он идёт первым и показывает яркий, атакующий хоккей, у команды есть своё игровое лицо.

Понятно, в такой ситуации руководство стремится всё стабилизировать и в игре, и на тренерской скамейке. Так что тут никакого удивления нет, — цитирует Мышкина Russia-Hockey.

