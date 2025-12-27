Скидки
«Просто великолепная возможность». Макдэвид — о домашних играх «Эдмонтона» в январе

Комментарии

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о предстоящих матчах канадской команды. «Нефтяники» проведут 13 из следующих 18 игр дома, из них 11 — в январе.

«Это просто великолепная возможность для нашей команды. Большую часть января мы проведём дома, больше не поедем на Восток, мы уже пережили много сложных поездок. Мы здоровы и становимся только лучше.

Мне нравится, на что способна наша команда. Предстоящий месяц очень важен для нас. Мы должны воспользоваться преимуществом домашних игр и показать хороший результат.

Ребята стали играть лучше. Когда у команд возникают проблемы, все ищут ответы и указывают на ту или иную причину, но в конечном итоге всё сводится к индивидуальной игре каждого. Думаю, в целом наша игра становилась лучше и лучше по ходу сезона, особенно за последние пару недель и последний месяц. Это самое главное», — приводит слова Макдэвида сайт НХЛ.

