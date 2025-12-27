«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:00 мск

В ночь на 28 декабря продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Ньюарке (США) состоится встреча между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч на стадионе «Пруденшиал-центр» начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Это вторая игра из четырёх запланированных между командами в текущей регулярке. В первом матче сильнее оказался «Нью-Джерси» со счётом 3:2 Б.

В нынешнем сезоне «Нью-Джерси Дэвилз» провёл 37 встреч, в которых набрал 41 очко, клуб располагается на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» с 43 очками после 37 матчей находится на седьмой строчке Востока.