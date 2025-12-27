Скидки
Команда президента Беларуси спаслась на последней секунде благодаря шайбе сына Лукашенко

Команды президента Беларуси и Брестской области сыграли вничью со счётом 5:5 (2:1, 1:2, 2:2), сообщает Sputnik Беларусь. Встреча состоялась на льду «Олимпик-Арены».

«Пятую шайбу, которая обеспечила команде президента ничью, в ворота соперника забросил Николай Лукашенко за три десятых секунды до конца третьего периода», — отмечается в сообщении об итогах встречи. Глава государства Александр Лукашенко также принял участие в данной игре.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что чемпионат Континентальной хоккейной лиги ничем не уступает Национальной хоккейной лиге, отметил игру минского «Динамо» и ярославского «Локомотива».

