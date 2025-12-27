«Никаких шансов, что кто-то сможет достичь такого». М. Ткачук — о рекорде Кросби

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высказался о рекорде капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби по очкам за клуб. Кросби стал лучшим бомбардиром в истории клуба, опередив Марио Лемье.

«Кросби обогнал Марио по количеству очков за «Питтсбург Пингвинз». Это просто невероятно. Более 1700 очков за карьеру. Никаких шансов, что кто-то сможет достичь такого», — заявил Ткачук в подкасте Wingmen.

У Кросби 1725 (645+1080) очков в 1388 играх в регулярках за карьеру, 1723 (690+1033) очка в 915 играх у Лемье. В сезоне-2005/2006 хоккеисты вместе сыграли за «Пингвинз». Для 40-летнего на тот момент Марио этот сезон стал последним в лиге, для 18-летнего Сидни он был первым.