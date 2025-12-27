Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Никаких шансов, что кто-то сможет достичь такого». М. Ткачук — о рекорде Кросби

«Никаких шансов, что кто-то сможет достичь такого». М. Ткачук — о рекорде Кросби
Комментарии

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высказался о рекорде капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби по очкам за клуб. Кросби стал лучшим бомбардиром в истории клуба, опередив Марио Лемье.

«Кросби обогнал Марио по количеству очков за «Питтсбург Пингвинз». Это просто невероятно. Более 1700 очков за карьеру. Никаких шансов, что кто-то сможет достичь такого», — заявил Ткачук в подкасте Wingmen.

У Кросби 1725 (645+1080) очков в 1388 играх в регулярках за карьеру, 1723 (690+1033) очка в 915 играх у Лемье. В сезоне-2005/2006 хоккеисты вместе сыграли за «Пингвинз». Для 40-летнего на тот момент Марио этот сезон стал последним в лиге, для 18-летнего Сидни он был первым.

Материалы по теме
Марио Лемье поздравил Сидни Кросби со званием лучшего бомбардира в истории «Питтсбурга»
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android