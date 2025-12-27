Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Битва за Санкт-Петербург». Форвард «Шанхая» Меркли — о матче со СКА

«Битва за Санкт-Петербург». Форвард «Шанхая» Меркли — о матче со СКА
Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Ник Меркли поделился ожиданиями от предстоящей встречи со СКА. Матч пройдёт на «СКА Арене» 30 декабря и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– 30 декабря «Шанхай» сыграет со СКА. Будет ли особый настрой на этот матч?
– Да. Мы проиграли СКА два раза подряд. Это будет важная для нас игра, чтобы реабилитироваться. Со СКА всегда хорошие матчи. Можно сказать, будет битва за Санкт-Петербург. Мы будем полны энтузиазма при подготовке к игре, — приводит слова Меркли «Спорт день за днём».

«Шанхайские Драконы» занимают девятое место в таблице Западной конференции с 39 очками после 38 матчей.

Материалы по теме
Нападающий «Шанхая» Лабанк: арбитры стараются найти повод, чтобы нас наказать
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android