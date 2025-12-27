«Битва за Санкт-Петербург». Форвард «Шанхая» Меркли — о матче со СКА
Поделиться
Нападающий «Шанхайских Драконов» Ник Меркли поделился ожиданиями от предстоящей встречи со СКА. Матч пройдёт на «СКА Арене» 30 декабря и начнётся в 19:30 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
– 30 декабря «Шанхай» сыграет со СКА. Будет ли особый настрой на этот матч?
– Да. Мы проиграли СКА два раза подряд. Это будет важная для нас игра, чтобы реабилитироваться. Со СКА всегда хорошие матчи. Можно сказать, будет битва за Санкт-Петербург. Мы будем полны энтузиазма при подготовке к игре, — приводит слова Меркли «Спорт день за днём».
«Шанхайские Драконы» занимают девятое место в таблице Западной конференции с 39 очками после 38 матчей.
Комментарии
- 27 декабря 2025
-
16:14
-
15:47
-
15:29
-
15:15
-
14:49
-
14:35
-
14:17
-
14:00
-
13:36
-
13:13
-
12:51
-
12:35
-
12:18
-
12:00
-
11:45
-
11:22
-
11:02
-
10:41
-
10:20
-
10:03
-
09:39
-
09:30
-
09:20
-
09:12
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:24
-
08:06
-
07:42
-
07:11
-
04:54
-
04:41
-
02:01
- 26 декабря 2025
-
23:58