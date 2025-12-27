«Битва за Санкт-Петербург». Форвард «Шанхая» Меркли — о матче со СКА

Нападающий «Шанхайских Драконов» Ник Меркли поделился ожиданиями от предстоящей встречи со СКА. Матч пройдёт на «СКА Арене» 30 декабря и начнётся в 19:30 мск.

– 30 декабря «Шанхай» сыграет со СКА. Будет ли особый настрой на этот матч?

– Да. Мы проиграли СКА два раза подряд. Это будет важная для нас игра, чтобы реабилитироваться. Со СКА всегда хорошие матчи. Можно сказать, будет битва за Санкт-Петербург. Мы будем полны энтузиазма при подготовке к игре, — приводит слова Меркли «Спорт день за днём».

«Шанхайские Драконы» занимают девятое место в таблице Западной конференции с 39 очками после 38 матчей.