Голкипер Бережной: в АХЛ складывается ощущение, что игроки буквально убивают друг друга

Голкипер системы «Чикаго Блэкхоукс» Станислав Бережной высказался об уровне игры в Американской хоккейной лиге. Вратарь выступает за фарм-клуб «Чикаго» «Рокфорд Айсхогс».

— Если сравнивать АХЛ с ВХЛ и КХЛ, в чём вы видите главные отличия этой лиги? Что вас особенно удивило или впечатлило?

— Меня удивило, насколько здесь жёсткий хоккей — ощущение, что игроки буквально убивают друг друга, драк очень много, не так, как в России. При этом хоккей очень мобильный: много атак, больше голевых моментов, практически нет свободного пространства.

— Как вы сами оцениваете свой старт в АХЛ? Какие выводы уже сделали для себя и над чем хотите работать дальше?

— Считаю, что старт неплохой, однако пока рано давать оценку. Я ещё не до конца понял эту лигу, поэтому работать нужно абсолютно над всем, — цитирует Бережного сайт агентства Winners.