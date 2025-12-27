Главному тренеру сборной Словакии попали шайбой в голову в матче МЧМ-2026

Главному тренеру сборной Словакии U20 Петеру Фрюхауфу попали шайбой по голове во время матча молодёжного чемпионата мира 2026 года со Швецией. Словацкая команда уступила со счётом 2:3.

Инцидент произошёл в начале третьего периода. Шайба вылетела с площадки на скамейку запасных и разбила тренеру лоб. Специалисту вытерли кровь, и он продолжил руководить командой.

Фото: Кадр из трансляции

Групповой турнир проходит с 26 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.