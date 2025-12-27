Скидки
Главному тренеру сборной Словакии попали шайбой в голову в матче МЧМ-2026

Комментарии

Главному тренеру сборной Словакии U20 Петеру Фрюхауфу попали шайбой по голове во время матча молодёжного чемпионата мира 2026 года со Швецией. Словацкая команда уступила со счётом 2:3.

U20 ЧМ-2026 . Группа A
26 декабря 2025, пятница. 21:00 МСК
Швеция U20
Окончен
3 : 2
Словакия U20
1:0 Фронделль (Фрей, Штенберг) – 29:05 (5x4)     2:0 Эклунд (Фронделль, Берглунд) – 33:16 (5x4)     2:1 Побежал (Мисяк) – 39:55 (5x3)     2:2 Томик (Питка) – 50:55 (5x5)     3:2 Штенберг (Генборг) – 56:03 (5x5)    

Инцидент произошёл в начале третьего периода. Шайба вылетела с площадки на скамейку запасных и разбила тренеру лоб. Специалисту вытерли кровь, и он продолжил руководить командой.

Фото: Кадр из трансляции

Групповой турнир проходит с 26 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.

Сборная Швеции одержала победу над Словакией в стартовом матче МЧМ-2026
