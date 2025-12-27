Скидки
Хоккей

Величкин — о Канцерове: у парня злой спортивный характер и таланта немерено

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин выразил мнение, что нападающий магнитогорского клуба Роман Канцеров в следующем сезоне будет выступать в Национальной хоккейной лиге, и сравнил его с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным.

— Главный прогресс этого сезона — несомненно, Роман Канцеров, у которого по окончании сезона заканчивается контракт с «Металлургом». Как считаете, попробует ли Роман свои силы в НХЛ?
— Думаю, что всё-таки попробует. Хотя, конечно, хотелось бы подольше смотреть на таких ребят в КХЛ.

— Роман Канцеров — воспитанник магнитогорского хоккея. Были ли на вашей памяти такие же яркие игроки местной школы?
— Конечно, были. Евгений Малкин, Николай Кулёмин, Павел Дорофеев — и ещё ряд ребят, которые в ближайшее время могут приблизиться к такому же уровню.

— Как считаете, сможет ли Роман добиться таких же успехов, как Евгений Малкин?
— Он немного другой игрок, но почему нет? Думаю, вполне может. У парня злой спортивный характер, таланта немерено, техники хватает — поэтому всё возможно. Будем надеяться, — приводит слова Величкина Legalbet.

Комментарии
